Jeune femme disparue

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) recherche Émilie Martial.

La jeune femme âgée de 27 ans a été vue pour la dernière fois hier soir vers 18h00, à l’hôpital Charles-Lemoyne, à Longueuil. La police craint pour sa santé et sécurité.



Émilie Martial mesure- 5’5’’ (1 m 65), et pèse 193 livres (87 kg). Elle a les cheveux longs bruns et les yeux bruns. Elle s’exprime en français. Au moment de sa disparition, elle portait une blouse blanche et un pantalon de yoga noir.



Le SPAL sollicite l’aide de la population afin de retrouver cette femme. Toute personne l’apercevant est priée de contacter le 911 immédiatement.