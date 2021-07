4,7 M$ amassés pour la 25e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau

C’est dans une ambiance énergique que s’est clôturée la 25e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau. En parcourant, hier, une boucle de 140 km au départ de Saint-Hyacinthe, Bromont ou Rougemont, une boucle de 50 ou 80 km à partir de Boucherville, ou bien un parcours à distance partout au Québec dans les derniers jours, au total, ce sont 736 participants qui ont roulé pour une cause qui leur tient à cœur : celle d’une enfance sans cancer.

Au total, ce sont 4,7 millions de dollars qui seront investis dans des projets de recherche en hémato-oncologie pédiatrique grâce à la mobilisation de tous les participants et à la générosité de la population québécoise. Cette somme est d’autant plus significative pour la Fondation compte tenu des défis surmontés en raison du contexte pandémique.

Une formule gagnante

La 25e édition de ce rendez-vous cycliste incontournable fut un grand succès grâce aux cyclistes, aux bénévoles, aux partenaires ainsi qu’aux fidèles donateurs qui n’ont ménagé aucun effort cette année, encore une fois.

Alors que l’événement avait été annulé l’an dernier en raison de la pandémie, les organisateurs ont créé une nouvelle formule permettant à tous de rouler de façon autonome dans la région de leur choix et selon la distance désirée : Une cause, mon parcours. Alliée à la formule classique, la formule à distance a permis à 105 cyclistes de sillonner les routes du Québec au profit de la Fondation, du 3 au 9 juillet.

Puis, c’est vers la fin de la journée de vendredi que s’est clôturée la formule revisitée du Tour CIBC Charles-Bruneau, pendant laquelle 631 participants ont roulé en boucle au départ de quatre villes distinctes : Saint-Hyacinthe, Rougemont, Bromont et Boucherville. Symboliquement jumelé à un enfant atteint ou en rémission d’un cancer, chaque cycliste portait fièrement, près du cœur, un macaron avec la photo de l’enfant qu’il a eu l’occasion de rencontrer durant l’événement.

La Fondation Charles-Bruneau souhaite remercier chaleureusement les 40 enfants qui ont été jumelés ainsi que ses quatre héros de parcours, qui ont gentiment accepté de s’impliquer pour le Tour en plus d’avoir agi comme de véritables sources d’inspiration et d’espoir :

• Logan Boucher, 3 ans – héros du parcours Découverte Boucherville ;

• Samyra Duchesne, 16 ans – héroïne du départ de Bromont ;

• Vincent Gariépy, 18 ans – héros du départ de Rougemont ;

• Noémie Mercille, (2009-2020) – héroïne du départ de Saint-Hyacinthe, représentée par sa sœur et sa maman, Annie Bernier.

Alors que la 25e édition d’un grand événement représente un jalon d’envergure pour toute organisation, la Fondation Charles-Bruneau se considère très choyée de pouvoir compter sur ses partenaires de longue date : Banque CIBC, IGA, Cascades et Lowe’s Canada. C’est du fond du cœur qu’elle les remercie pour leur extraordinaire engagement envers la recherche sur le cancer pédiatrique.

Le Tour CIBC Charles-Bruneau 2021 en chiffres

• 25e édition

• Une somme amassée de 4,7 M$ alors que l’objectif initial était de 3,5 M$

• L’édition 2021, qui s’est déroulée du 3 au 9 juillet, a débuté sous la formule Une cause, mon parcours, une participation à distance, et s’est terminée avec la formule classique du Tour CIBC Charles-Bruneau, Une cause, un parcours, le 9 juillet.

• Le 9 juillet, la formule revisitée du Tour se déclinait en 3 options en Montérégie : une boucle de 140 km avec des départs de Saint-Hyacinthe, Rougemont et Bromont, ainsi qu’une boucle de 50 ou 80 km au départ de Boucherville.

• 736 cyclistes participants au Tour

• Plus de 200 bénévoles impliqués

• 40 enfants jumelés et 4 héros de parcours

• Depuis le premier Tour en 1995, ce sont plus de 35 millions de dollars qui ont été amassés