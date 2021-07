1,4 million $ pour la Stratégie de l’eau de l’agglomération de Longueuil

Les membres du conseil d’agglomération de Longueuil ont accepté, lors de la séance du mois de juin, d’injecter 1,4 million de dollars pour des honoraires professionnels, des équipements et des travaux divers qui s’inscrivent tous dans la stratégie de l’eau 2020-2030 des cinq villes liées de l’agglomération de Longueuil, soit Boucherville, Saint-Lambert, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Brossard.

La Stratégie, il faut le rappeler, propose d’injecter 450 millions de dollars sur une période de 10 ans pour, entre autres, la bonification des programmes d’entretien préventif, la réalisation des travaux d’agrandissement et de mise aux normes du Centre d’épuration Rive-Sud (CERS) d’ici 2030, l’augmentation de la capacité globale des usines de production d’eau potable, la création d’un fonds de l’eau, l’intensification des activités de détection et de réparation des fuites, l’harmonisation de la réglementation sur l’arrosage ainsi que des actions pour sensibiliser la population aux bonnes pratiques d’entretien des pelouses.

La Stratégie de l’eau implique donc des investissements de près de 450 M$ sur le territoire de l’agglomération de Longueuil, qui seront priorisés tant dans les activités d’opération et d’entretien que dans des investissements majeurs qui assureront la mise aux normes des infrastructures et leur pérennité que ce soit pour la gestion du captage de l’eau brute, la production et la distribution de l’eau potable, ainsi que la collecte et le traitement des eaux usées et pluviales. Les orientations et priorités ont été traduites en un plan de près de 90 actions qui s’étaleront jusqu’en 2030.