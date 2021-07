Le monstre du Saint-Laurent s’est échoué entre Varennes et Verchères

Le 29 juin dernier, un citoyen de la région, Michel Bouchard, a informé le service de la faune de la présence d’un énorme poisson mort qui dérivait dans le chenal de navigation du fleuve Saint-Laurent à proximité des municipalités de Varennes et de Verchères

À son arrivée sur les lieux, l’équipe du ministère a constaté que le poisson avait été remorqué sur les berges de l’île Marie. Le poisson était un esturgeon noir femelle de 228 cm de longueur, donc de plus de six pieds faisant un poids de plus de 100 livres. Il présentait une blessure mortelle occasionnée de toute évidence par l’hélice d’un navire. Le poisson a été hissé à bord d’une embarcation à l’aide d’un treuil puis apporté au laboratoire du ministère pour qu’on y effectue la prise de données biologiques, telles que la longueur totale et à la fourche, le poids, le sexe, le stade de maturité des gonades et le prélèvement des structures osseuses, afin de déterminer son âge.

L’esturgeon noir est un poisson anadrome qui effectue sa croissance dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent, mais qui migre en eau douce pour se reproduire. Toutefois, sa présence en eau douce est assez commune dans la grande région de Montréal. La présence d’un esturgeon noir adulte d’une telle taille, aussi loin en amont dans le fleuve Saint-Laurent, demeure tout de même inusitée.