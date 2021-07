Boucherville: projet de restauration d’une section des murs en bordure du fleuve

Une section des murs de soutènement en bordure du fleuve sera fort probablement restaurée. La Ville de Boucherville a adressé une demande d’autorisation auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour procéder à des travaux de stabilisation des murs situés dans les parcs Joseph-Laramée et Léandre-Lacaille. Ces murs montrent des signes d’affaissement depuis de nombreuses années.

Le mur existant en béton du parc Léandre-Lacaille sera solidifié par injection et la surface exposée sera reconstruite. Il n’y aura pas ou peu d’impact dans le parc existant, assure la Ville.

Le mur existant en blocs et en pierres du parc Joseph-Laramée devra être complètement détruit et remplacé par un mur en béton armé. Cette construction nécessitera des excavations importantes et plusieurs arbres devront être coupés. Par contre, plusieurs sont déjà morts en raison de l’agrile du frêne, spécifie la porte-parole de la Ville, Julie Lavigne.

Le mur entre le quai fédéral et la marina et celui devant la marina ne sont pas inclus dans ce projet.

La Ville a prévu une somme de 3 M$ à son budget 2021 pour réaliser ces travaux dont l’échéancier est fonction de l’autorisation du MELCC.