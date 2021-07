Vols de données de La Place 0-5 ans : le service en ligne de la bibliothèque toujours suspendu

Près de deux mois après l’attaque du site gouvernemental La Place 0-5 ans, le service de catalogue en ligne de la bibliothèque de Boucherville est toujours hors service et la Ville ne peut pas encore établir de date précise quant à sa relance.

Rappelons que le 15 mai dernier, un pirate informatique a téléchargé des données touchant 5000 usagers sur les quelque 86 000 dossiers disponibles sur la plateforme d’accès aux services de garde. Le Centre gouvernemental de cyberdéfense (CGCD) avait alors recommandé aux organismes publics faisant affaire avec le fournisseur technologique impliqué de fermer immédiatement l’accès à leurs services numériques, et ce, jusqu’à ce que les correctifs nécessaires soient apportés. Une vingtaine d’autres bibliothèques municipales, dont celles de Varennes, de Brossard et de Candiac, ainsi que la Grande Bibliothèque, sont aussi affectées.

« Nous n’avons toujours pas de date précise quant à la relance du service. Le fournisseur s’est avancé à quelques reprises et chaque fois, la date a été dépassée. Nous sommes pleinement conscients du désagrément occasionné à nos usagers et faisons tout en notre possible pour pouvoir relancer le catalogue dès que le correctif de sécurité sera installé. La cybersécurité des données de nos citoyens est prise très au sérieux par le conseil municipal et notre administration. Aucun compromis ne sera accepté », a commenté la chef de service à la Direction des communications de la Ville de Boucherville, Julie Charron.

« L’équipe de la bibliothèque demeure disponible pour pallier ce problème. Les employés aident les usagers en cherchant les titres qu’ils souhaitent pour leur donner les cotes, placent leurs réservations dans leur dossier, prennent leurs suggestions d’achat… Les citoyens peuvent continuer d’appeler à la bibliothèque ou se présenter sur place. »

L’accès aux ressources numériques n’est pas possible non plus. L’ensemble des abonnés, soit quelque 15 000 utilisateurs, est affecté.