Lancement en musique d’un recueil de prières dédié à Marguerite-d’Youville

Une soixantaine de personnes se sont rassemblées dans la basilique Sainte-Anne de Varennes le dimanche 27 juin pour prendre part au lancement du recueil Sainte Marguerite d’Youville Prières et spiritualité.



Des chants dédiés à sainte Marguerite ont été interprétés par des membres de la chorale Sainte-Anne, accompagnés par l’organiste Pierre Gadbois, dont deux extraits de la comédie musicale Une simple Marguerite, qui avait été créée en mai 1991 dans le Vieux-Port de Montréal.



Cette année et l’an prochain, la paroisse Sainte-Anne et le sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville célébreront le 250e anniversaire du décès de Marguerite d’Youville, née à Varennes en 1701 et décédée le 23 décembre 1771 à Montréal.



« Le recueil était prêt l’an dernier pour la célébration du trentième anniversaire de la canonisation de Sainte Marguerite d’Youville, mais le lancement n’a pas pu avoir lieu avant », a expliqué l’abbé Mario Desrosiers, recteur de la basilique Sainte-Anne. Il a souligné l’excellent travail des artisans de l’ouvrage, le comité des Amies de Sainte Marguerite d’Youville et la graphiste Fabiola Roy. On peut se procurer le recueil au coût de 5 $ au sanctuaire.



Parmi les personnalités qui ont assisté à l’événement, mentionnons le maire de Varennes, Martin Damphousse; le député fédéral de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères, Xavier Barsalou-Duval. Également présent, Mgr Claude Hamelin, évêque de Saint-Jean-Longueuil, a profité de l’occasion pour décerner à Annette D’Amours l’ordre du mérite diocésain. Coordonnatrice du sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville pendant plusieurs années, madame D’Amours s’est aussi dévouée à titre de marguillière de la paroisse de 2015 à 2020.



Des Sœurs Grises de Montréal, dont la supérieure de congrégation, Sr Aurore Larkin, étaient présentes. Elles étaient manifestement très heureuses de revoir les Varennois qui portent sainte Marguerite d’Youville dans leur cœur.



La coordonnatrice du sanctuaire, Louise Girard, a souligné que ce lieu de mémoire célébrait cette année son 60e anniversaire. Une exposition présentant les moments charnières de cet édifice emblématique de Varennes peut être visitée au sanctuaire. Celui-ci est ouvert du mercredi au samedi, de 13h à 16h30 et le dimanche, de 11h à 16h30.