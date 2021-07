En dévoilant le logo retenu parmi la dizaine de soumissions proposées par des citoyens, le comité organisateur des festivités du 350e de Verchères a, d’une certaine façon, amorcé le décompte précédant le début des célébrations. Une grande fête qui, après des mois de contraintes pandémiques, ne saurait arriver plus à point.

« Ça va venir quand même assez vite, admet le maire de la municipalité Alexandre Bélisle. Alors nous sommes bien contents du résultat de ce petit concours que nous avons organisé. On voulait un logo à travers lequel on allait se reconnaître et à travers celui qu’a proposé Cindy Bissonnette, on se reconnaît. On voit la statue de Madeleine de Verchères, bien sûr, mais le village est aussi représenté, il y a les feux d’artifice et tout. Vraiment, ça nous plaisait et c’est celui que le comité a retenu. »

Retravaillé bénévolement par la graphiste Audrée Larose, le logo est par ailleurs appelé à changer de couleur au gré des activités et des saisons.

« C’est certain que les festivités vont être à notre image, avance le maire. Et Verchères, ça n’est pas compliqué. C’est une communauté à échelle humaine. Nous allons probablement avoir quatre grands rendez-vous au cours de l’année, au fil des saisons. Des moments où nous allons être appelés à nous regrouper pour le plaisir d’être ensemble et de célébrer le bonheur d’être un peu différent des municipalités qui nous entourent. »

Un lien historique

Rappelons par ailleurs que la Ville voisine, Varennes, célébrera également son 350e anniversaire en 2022. On peut donc imaginer qu’une activité pourrait être organisée par les comités citoyens des deux municipalités afin de souligner le lien historique qui unit ces communautés cousines.

« Ce serait une belle occasion de redécouvrir ou de nous approprier le fleuve par une descente en canot ou en kayak de Varennes à Verchères, par exemple. C’est une idée qui a été lancée, mais dans les faits, ce sont les deux comités qui vont se parler et qui vont définir la forme que cela pourrait prendre. On est bien content de pouvoir célébrer ce 350e anniversaire en même temps que Varennes. C’est un moment historique et on espère que les gens vont redécouvrir le riche passé qui entoure les fondations d’une municipalité et reconnaître qu’au-delà de la beauté naturelle, il y a aussi une beauté historique à célébrer. »