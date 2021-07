Un bottin des récupérateurs pour savoir où disposer les matières résiduelles

La Ville de Boucherville encourage les citoyens qui déménageront ou qui effectueront des travaux de rénovation prochainement à trouver des solutions écologiques pour éviter l’enfouissement de leurs matières résiduelles. Afin de savoir rapidement où en disposer, sans les jeter, la Ville vous invite à utiliser le bottin des récupérateurs en ligne : boucherville.ca/bottinrecuperateurs.



Le bottin des récupérateurs est un outil qui comprend près de 80 entreprises et organismes, dont les écocentres de l’agglomération de Longueuil. Les récupérateurs répertoriés acceptent divers articles afin de les réutiliser, de les recycler ou de les valoriser (appareils électroniques, résidus domestiques dangereux, débris de rénovation, articles ménagers, etc.). L’outil fournit les lieux de dépôt accessibles ainsi que la liste des autres articles acceptés à chaque endroit. En raison de la pandémie, il est recommandé d’appeler avant de vous déplacer, pour connaître les règles d’accès, les consignes sanitaires en vigueur ainsi que les heures d’ouverture.



Encombrants

Les encombrants, comme les meubles ou les appareils ménagers, sont destinés à l’enfouissement lorsqu’ils sont déposés à la collecte du lundi. Il est donc préférable de les faire réparer, de les vendre, de les donner ou encore de consulter le bottin des récupérateurs pour trouver une autre solution de récupération.



Appareils électroniques

Ces appareils contiennent souvent des métaux lourds qui sont dommageables pour l’environnement lorsqu’ils sont enfouis. Ils ne devraient jamais être déposés en bordure de rue, car les ferrailleurs ne prennent que les métaux précieux et laissent souvent l’appareil éventré, exposant ainsi les composantes potentiellement toxiques aux intempéries. La meilleure façon de s’en débarrasser est de les remettre dans un point de dépôt de l’ARPE (Association pour le recyclage des produits électroniques). Pour connaître l’emplacement des points de dépôt les plus proches, consultez recyclermeselectroniques.ca/qc.



Résidus de construction

Les résidus de construction ne sont pas acceptés lors de la collecte des ordures et encombrants du lundi. Voici quelques conseils pour mieux gérer les déchets quand vous faites des travaux : louez un conteneur de recyclage, allez à l’écocentre ou encore, exigez le tri et le recyclage des débris dans le contrat que vous signez avec votre entrepreneur.



Appareils froids

Les appareils froids, qu’ils soient fonctionnels ou non, peuvent être collectés à l’extérieur de votre domicile. Il suffit d’en faire la demande auprès de la Direction des travaux publics. Consultez le boucherville.ca/collectes pour connaître la procédure. Il est également possible d’aller porter ces appareils dans l’un des trois écocentres de l’agglomération de Longueuil.

Les gaz réfrigérants que l’on retrouve dans les appareils froids contribuent à l’appauvrissement de la couche d’ozone et aux changements climatiques lorsqu’ils sont relâchés dans l’atmosphère, d’où l’importance de disposer de façon écoresponsable les appareils qui en contiennent. Il est d’ailleurs préférable de faire désinstaller une thermopompe par un frigoriste certifié.



Renseignements

Ligne info-environnement : 450 449-8113