Près de 34 000$ pour embellir la cour de l’école Les Jeunes Découvreurs

La députée de Montarville et ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a accordé une aide financière de 33 599$ au centre de service scolaire Les Patriotes pour l’embellissement de la cour de l’école Les Jeunes Découvreurs. Cette somme servira notamment à aménager une classe extérieure et à permettre l’ajout de bacs de jardinage.

Cette aide est accordée dans le cadre de la mesure Embellissement des cours d’école pour l’année scolaire 2020-2021 du ministère de l’Éducation. Cette mesure permet de financer divers projets d’aménagement que les centres de services scolaires mettent en œuvre en partenariat avec la communauté.

« Je me réjouis de savoir que les élèves de l’école Les Jeunes Découvreurs pourront profiter d’une classe extérieure et d’une cour d’école plus attrayante grâce à cet investissement. En favorisant leurs apprentissages dans un milieu sain et stimulant, l’embellissement de nos cours d’école constitue une façon concrète et efficace d’encourager nos jeunes dans leur parcours scolaire », a déclaré Mme Roy.