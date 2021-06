Sainte-Julie annonce le retour des séances publiques à l’hôtel de ville en personne et en virtuel

La Ville de Sainte-Julie annonce qu’à compter du 6 juillet 2021, les séances publiques se dérouleront à nouveau à l’hôtel de ville dans la salle du conseil, tout en étant également diffusées en direct sur la page Facebook de la Ville de Sainte-Julie. Pour respecter les consignes sanitaires, un maximum de 36 citoyens seront admis.



Les citoyens qui désirent assister en personne à la séance publique devront s’inscrire à l’avance en écrivant à l’adresse clientele@ville.sainte-julie.qc.ca ou en appelant au Service aux citoyens au 450 922-7111. Les personnes qui ont réservé leur place auront la priorité dans la salle. Si des citoyens se présentent sans réservation et que des places sont disponibles, ils pourront accéder à la salle.



Le lavage des mains, le port du couvre-visage et le respect de la distanciation physique devront être respectés en tout temps, même lors de la prise de parole au micro durant la période de questions.



Afin de permettre à tous d’assister aux séances publiques en raison de la capacité réduite de la salle, celles-ci continueront d’être diffusées en direct sur la page Facebook de la Ville de Sainte-Julie. Il sera possible de poser des questions en les transmettant à l’avance jusqu’à 12 h la journée de la séance en écrivant à l’adresse greffe@ville.sainte-julie.qc.ca.



Rappelons que depuis le début de la pandémie, les séances publiques sont diffusées en direct sur la page Facebook de la Ville dans un souci de transparence et pour permettre à tous les citoyens de participer à la vie municipale. Selon l’évolution du déconfinement, la capacité de la salle pourrait être augmentée pour les prochaines séances. Tous les détails seront annoncés lorsque la santé publique le permettra.