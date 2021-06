Les brèves de Bouchervilles : les électeurs âgés de 70 ans et plus pourront voter par correspondance

S’il y a des élections municipales en novembre prochain à Boucherville, la Ville offrira aux électeurs âgés de plus de 70 ans inscrits sur la liste électorale la possibilité d’exercer leur droit de vote par correspondance.

Cette résolution adoptée récemment par le conseil municipal sera acheminée à la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, et au directeur général des élections.



De la musique québécoise, pas d’ascenseur pour les établissements gouvernementaux



Dorénavant, tous les établissements et lignes de téléphone gouvernementaux feront jouer de la musique québécoise. La députée de Montarville et ministre de la Culture, Nathalie Roy, a pris cette mesure après avoir constaté qu’il n’y avait « aucune pratique qui encourageait le partage de la musique québécoise dans l’État.

« J’étais personnellement en attente sur la ligne téléphonique du ministère de la Culture et j’ai été renversée d’entendre un chanteur américain me chanter une petite chanson en anglais. Le temps de la musique d’ascenseur libre de droits est également révolu!»



Prise 2 sur la rue De Verrazano



Afin de ralentir la vitesse automobile, des avancées de trottoirs ont été aménagées aux différentes intersections de la rue Verrazano actuellement en réfection.

Cependant, la Ville a dû revoir en cours de travaux ses plans à la suite de plaintes de citoyens. Le trottoir qui avait été aménagé devant le parc, et voisin de la garderie, était jugé trop large par les plaignants qui craignaient perdre de l’espace de stationnement. Une section gazonnée où des arbres auraient été plantés était initialement prévue. La Ville a donc démoli et refait le trottoir, cette fois-ci pour être moins large.

Les travaux de reconstruction n’entraîneront pas de coûts supplémentaires, car ils s’inscrivent dans les clauses « d’imprévus » au contrat, assure le directeur général de la Ville, Roger Maisonneuve.