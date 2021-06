La Marche pour l’Alzheimer de la Rive-Sud dépasse son objectif ambitieux

Le 30 mai, les Québécois et tous les Canadiens d’un océan à l’autre se sont réunis virtuellement pour célébrer l’édition 2021 de la Marche pour l’Alzheimer IG, soit le plus grand événement de collecte de fonds qui soutient directement plus d’un demi-million de personnes atteintes d’un trouble neurocognitif. Alors que la pandémie a affecté tant de services partout au pays l’année dernière, les Québécois se sont néanmoins réunis pour participer à la toute première marche virtuelle. Les fonds amassés ont permis aux Sociétés Alzheimer d’offrir des services en ligne et de continuer à soutenir les personnes atteintes d’un trouble neurocognitif et leurs proches aidants. Toutefois, plus de fonds sont nécessaires pour répondre à la demande croissante de services de soutien cruciaux, notamment de consultations, de programmes de jour et de répit pour les proches aidants. « Cette deuxième édition virtuelle de la Marche nous a permis de dépasser notre objectif ambitieux de 75 000 $, alors que la pandémie a entraîné un plus grand isolement et une plus grande demande de services et de soutien », a expliqué Julie Gagné, directrice générale de la Société Alzheimer Rive-Sud. « Nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos marcheurs pour l’engagement et la générosité dont ils ont fait preuve encore cette année. »