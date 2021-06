Longueuil favorisera les entreprises d’économie sociale de l’agglomération

La Ville de Longueuil favorisera encore un peu plus les entreprises d’économie sociale. Le Pôle de l’économie sociale de l’agglomération de Longueuil en profite pour saluer l’actualisation par la Ville de Longueuil de sa Politique d’approvisionnement responsable, dont la mise à jour favorise encore plus l’achat auprès d’entreprises d’économie sociale situées sur son territoire. La nouvelle politique comprend notamment une hausse du seuil pour l’application d’un tarif préférentiel pour les entreprises d’économie sociale à 25 000 $ et un taux préférentiel de 5% pour les entreprises locales pour les contrats entre 25 000 $ et 100 000$.

Leviers supplémentaires pour soutenir l’essor de l’économie sociale dans Longueuil, les deux nouvelles dispositions faisaient partie des demandes formulées, depuis plus d’un an, par le Pôle et les entreprises d’économie sociale qu’il représente.

Pour mieux défendre les intérêts des entreprises d’économie sociale, le Pôle prépare une vaste consultation au sujet des besoins et attentes de celles-ci à l’endroit des municipalités. Ces demandes seront présentées lors des prochaines élections municipales.