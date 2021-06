1 000 000 de km Ensemble du Grand défi Pierre Lavoie : mission accomplie!

L’événement 1 000 000 de km Ensemble a occupé l’avant-scène pendant tout le week-end du 18 au 20 juin dernier alors que le Grand défi Pierre Lavoie a entrepris pour une deuxième édition de faire bouger tout le Québec. Mission accomplie, comme en témoignent ces résultats : 2 141 001 kilomètres parcourus, soit bien au-delà de l’objectif initial, et 181 230 participants. « Je suis vraiment impressionné du taux de participation, a dit Pierre Lavoie. Nous avons travaillé fort avec l’appui de nos partenaires pour créer un événement inclusif qui a permis de bouger aux quatre coins du Québec. C’est aussi un levier qui permet de conscientiser la population à l’importance de l’activité physique pour une santé durable. C’est un pas de plus vers une société en meilleure santé. Et ça, j’en suis très fier. » L’objectif du 1 000 000 de km Ensemble était de parcourir collectivement au moins un million de kilomètres par le moyen de son choix : marche, course, vélo, nage, kayak, etc. Les participants pouvaient relever le défi seuls ou en groupe, à leur rythme et chez eux. Ils ont pu suivre la progression du défi via le site Web www.1000000ensemble.com. Pendant tout le week-end, Pierre Lavoie a sillonné le Québec entre Saguenay et Montréal, en passant par Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke. Avec des invités qui l’accompagnaient, ils ont relevé plusieurs défis à vélo, à la nage, à la course et à la marche.