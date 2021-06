Petit couple inséparable de chats à l’adoption

À l’adoption cette semaine chez Proanima, nous retrouverons Rouky. Ce joli minet roux et blanc d’un an et demi est un peu timide et il aime se cacher.

Rouky aura besoin de temps avant d’être à l’aise dans sa nouvelle famille. C’est un chat très doux, calme et affectueux! Avec beaucoup d’amour, il saura vous démontrer toutes ces belles qualités.

Il n’est pas le seul à se chercher une famille. Catty (tabby et blanc) est une magnifique demoiselle de cinq ans. Elle est curieuse et elle recherche le contact humain. Elle aime les caresses, se roule de plaisir et en redemande!

Rouky a besoin de la présence de sa grande amie Catty afin de réduire son stress. Proanima recherche donc une famille qui pourra les adopter ensemble.

Les frais d’adoption sont uniquement de 125$, plu staxes, en raison du souffle au cœur de Catty.