La fièvre du hockey atteint la…. rue De Monts !

Il n’y a vraiment rien comme le Canadien de Montréal pour réunir la communauté, et plusieurs résidents de la rue De Monts, dans le secteur est de Boucherville, ont pu se réunir à l’extérieur pour apprécier le 6e match de la série contre les Golden Night grâce à Shane Oliviera qui a carrément déménagé son écran géant, dans son entrée, pour permettre de partager la fièvre des séries avec une douzaine de ses voisins.

Comme le soulignait sur sa page Facebook Nathalie Trépanier, une des participantes à la soirée, les gens de la rue De Monts sont fantastiques et un peu beaucoup fanatiques de hockey. Place maintenant à Tampa Bay et qui sait, la semaine prochaine un défilée de la Coupe rue De Monts!