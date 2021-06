Un financement de plus de 35 600 $ pour l’église Sainte-Famille

La députée de Montarville et ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, annonce qu’une somme de 35 600 $ sera versée pour restaurer la toiture du baptistère de l’Église Sainte-Famille, à Boucherville, classée en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

Cette somme consentie fait partie de l’enveloppe totale de 15 M$ du Programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux, annoncée récemment par la ministre de la Culture et des Communications pour l’année 2021-2022. Sur l’ensemble du territoire québécois, 73 projets seront réalisés grâce à ce montant. Rappelons que le Programme permet de financer jusqu’à 80 % des coûts des projets ayant préalablement fait l’objet d’un processus de sélection rigoureux du Conseil du patrimoine religieux du Québec.