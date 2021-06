Fête nationale : environ 500 jeunes dans un rassemblement illégal dans le Vieux-Boucherville

Les jeunes ont voulu faire le « party » hier soir, et se sont rassemblés massivement dans les parcs Joseph-Laramée et Léandre-Lacaille, en face de l’église Sainte-Famille, dans le Vieux-Boucherville.

Selon le Service de police de l’agglomération de Longueuil qui est intervenu en grand nombre, la foule était évaluée à environ 500 personnes, presque tous des adolescents. Aucune règle de distanciation physique, ni le port du couvre visage ont été respectés, mais le rassemblement illégal s’est tenu dans le calme, et aucun incident n’a été rapporté.

Une vingtaine de policiers en voiture, à moto ou à vélo étaient sur place pour maintenir l’ordre. À 23h, ils ont d’ailleurs ordonné aux jeunes de quitter l’endroit, et de ne pas aller se rassembler dans un autre parc de la ville, sous peine de recevoir une contravention.

Tout s’est déroulé dans l’ordre.

« On est venu ici car on pensait qu’il y aurait des feux d’artifice ici dans le village comme c’est la coutume. On s’est passé le mot de bouche à oreille. Vous savez, il y a eu la Covid et maintenant, on a le goût de faire la fête », ont indiqué à La Relève quelques jeunes rencontrés sur place.