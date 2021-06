Fête nationale : des feux d’artifice qui en mettent plein la vue à Boucherville

Le cœur était à la fête hier soir un peu partout à Boucherville et on aurait dit que la vie reprenait son cours normal. Les feux d’artifice tout simplement magiques ont éclaté aux quatre coins de la ville. Après une pause d’un an, la formule a été fort appréciée de la population.

Pour éviter les rassemblements, les feux Desjardins ont été lancés de cinq lieux différents de la ville non dévoilés, notamment des parcs de la Rivière-aux-Pins, des Gouverneurs et Pierre-Boucher. Ils ont illuminé le ciel des différents quartiers et suscité des commentaires fort positifs.

Plus tôt en début de soirée, six unités mobiles d’animation avec duo de chansonniers ont sillonné les rues de la ville pour mettre de l’ambiance.

Les fêtes avaient commencé en fin de journée avec la traditionnelle cérémonie protocolaire de l’Ordre du mérite et le discours patriotique diffusés sur les médias sociaux de la Ville