Culture à ciel ouvert : une programmation estivale à découvrir

La Ville de Boucherville vous présente, pour la toute première fois, Culture à ciel ouvert, une programmation estivale riche, variée et adaptée aux réalités liées à la pandémie. Cet été, la Ville invite ses résidants à sortir de leur domicile pour découvrir l’éventail des activités culturelles extérieures offertes à Boucherville!

« Nous sommes heureux de pouvoir offrir à nouveau une grande variété d’activités et d’événements culturels. Nos équipes ont fait preuve d’innovation et de créativité pour que les citoyens puissent s’amuser et profiter de la saison estivale en toute sécurité. Nous invitons la population à renouer avec les plaisirs culturels tout en demeurant prudente en cette période de déconfinement graduel », mentionne Jean Martel, maire de Boucherville.

La programmation

La programmation de Culture à ciel ouvert se retrouve dans le nouveau carnet culturel, distribué à tous les citoyens. Notons que la Ville s’est vue dans l’obligation d’annuler les Rendez-vous de la Mairie de même que les concerts Des Airs d’été. Pour pallier ces grands classiques bouchervillois, Culture à ciel ouvert propose une programmation différente, mais tout autant stimulante.

Les activités à ne pas manquer :

• Le parcours ludique L’Arbre à souvenance pour les amateurs de mini-jeux et d’énigmes;

• Les festivités de la fête nationale du Québec à Boucherville;

• La tournée des parcs pour des rendez-vous incontournables;

• Les mercredis en musique;

• Les jeudis en lumière avec ses immersions lumineuses;

• Les samedis de l’archéologie;

• Et plusieurs autres activités pour les petits et les grands!

La sécurité avant tout

Afin de respecter les mesures sanitaires émises par la Santé publique, l’accès à certains sites est restreint et un laissez-passer est requis pour participer. La Ville invite également ses résidants à continuer de respecter les mesures sanitaires de base.

Certaines modifications pourraient être apportées à la programmation ainsi qu’aux consignes à respecter selon l’évolution de la situation épidémiologique.

Les citoyens sont invités à consulter le carnet culturel pour connaître les modalités d’inscription aux activités. Consultez le boucherville.ca/billetterie pour obtenir vos laissez-passer gratuits.