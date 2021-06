La mairesse de Contrecœur a pris part le 23 juin dernier au début des festivités concoctées par le comité de la Fête Nationale de Contrecoeur.



« Je suis très contente d’être avec vous en cette soirée pour célébrer ensemble notre Fête nationale! Alors que les derniers mois ont été éprouvants pour un bon nombre d’entre vous en raison du contexte pandémique, le thème de cette année prend tout son sens : Vivre le Québec, tissé serré.



Le conseil municipal de Contrecœur a pu constater de nombreux élans de solidarité dans la population au cours de cette année. Que ce soit entre voisins, commerçants ou organismes, plusieurs d’entre vous ont prouvé que, même dans les difficultés, les Contrecœuroises et Contrecœurois sont tissés serrés!



La solidarité est un élément essentiel dans notre société. Profitons de cette fête nationale des Québécoises et Québécois pour nous rappeler notre passé et rester unis dans le futur. Nous avons une culture unique, multiethnique et colorée, il faut le souligner! Que ces célébrations se déroulent sous le signe de l’espoir, de l’entraide et de la collaboration », a mentionné la mairesse Maud Allaire.



Bonne fête nationale à tous les Contrecœuroises et Contrecœurois!