Ordre du mérite : cinq récipiendaires d’exception pour 2020-2021

Le journaliste retraité Daniel Hart est parmi les lauréats



À l’occasion de la fête nationale, la Ville de Boucherville a décerné cinq prix Louis-Lacoste de l’Ordre du mérite à des personnes remarquables qui ont posé des gestes concrets ayant des retombées significatives et positives pour la communauté. Cette année, la Ville honore les récipiendaires de 2020 et de 2021, soit Alain Langlois, Armand Lefebvre, Sylvain Vinet, Daniel Hart ainsi que l’organisme à but non lucratif Environnement Nature Boucherville.



Alain Langlois

Monsieur Alain Langlois est un homme d’action. Bénévole aguerri, il tient à soutenir les initiatives favorisant la réussite des jeunes et à aider les personnes en situation d’itinérance. Il s’implique avec tout son cœur dans la communauté bouchervilloise et ses environs. Résident de Boucherville depuis près de 55 ans, il a donné énormément de son temps dans les milieux scolaire et sportif, en plus de s’investir dans le monde syndical et communautaire. Son bénévolat s’est fait parallèlement à sa carrière de 36 ans dans le domaine municipal, dont 27 ans à la Ville de Boucherville comme chef de la division des taxes et perceptions. Sa motivation demeure le plaisir que lui procure le fait d’aider les gens et d’entrer en contact avec eux au quotidien.



Armand Lefebvre

Monsieur Armand Lefebvre a œuvré dans le domaine de l’éducation pendant plus de 30 ans. Actif en politique, il a aussi été officier de réserve au sein des cadets. Ayant à cœur l’implication citoyenne et le bénévolat, M. Lefebvre a cofondé la Légion Royale Canadienne, Filiale 266, Pierre-Boucher en 1996. Il a occupé la présidence de l’organisme de 2002 à 2006 et de 2013 à aujourd’hui. À l’origine, la filiale soutenait les vétérans et les anciens combattants en les aidant à mieux vivre leurs expériences passées. Aujourd’hui, la mission s’est élargie et vise l’aide communautaire et la mise sur pied de programmes pour les jeunes et les aînés. Grand bénévole, il a reçu plusieurs décorations militaires, dont Légionnaire de l’année au niveau provincial en 2010.



Sylvain Vinet

Homme d’affaires reconnu et leader incontesté, monsieur Sylvain Vinet est plus qu’un grand gestionnaire à la Banque CIBC. Il est un homme de cœur dont les engagements caritatifs ont des retombées significatives pour la santé de nos enfants. En 2006, il convainquit le président de la Banque CIBC de devenir le commanditaire principal de l’événement cycliste de la Fondation Charles-Bruneau, événement qui est devenu le Tour CIBC Charles-Bruneau. Travailleur acharné et bénévole dévoué, grâce à lui et à la mobilisation de nombreux autres bénévoles, employés, donateurs et partenaires, le cumul des revenus du Tour représente près de 34 millions de dollars en 14 ans. Cet argent a permis de financer la recherche et d’encourager le développement de projets et la création d’infrastructures en hémato-oncologie pédiatrique.



Daniel Hart

Monsieur Daniel Hart est bien connu dans la région de Boucherville comme journaliste d’expérience. Au service de la communauté bouchervilloise depuis 1987, année de fondation du journal La Relève, il a rédigé plus de 13 000 articles. Il a couvert les actualités municipales, sociales, économiques, culturelles et communautaires, en plus de traiter du milieu de l’éducation et du monde des affaires. Il s’est fait un point d’honneur de couvrir les activités et les soirées-bénéfice d’organismes de bienfaisance et d’entraide afin de les soutenir à sa façon. Il n’a jamais compté les heures passées à récolter, assembler, vérifier et rédiger les informations, et ce, au service de la population. Passionné, rigoureux et professionnel, il a tenu les citoyens informés des décisions de la Ville par sa couverture assidue des séances du conseil municipal pendant 30 ans, ce qui est certainement mémorable.



Environnement Nature Boucherville

Environnement Nature Boucherville (ENB) est le résultat de gens qui ont à cœur la protection des ressources de la nature et de bénévoles passionnés qui souhaitent sensibiliser leurs concitoyens aux enjeux environnementaux. Depuis 1991, cet organisme à but non lucratif poursuit sa mission à l’aide de plusieurs réalisations, dont la distribution d’arbres, l’animation de conférences et ateliers, le nettoyage des berges et l’organisation de collectes de vélos usagés. Comme organisme de bienfaisance, il intervient de façon récurrente en faveur de l’environnement auprès des différentes instances gouvernementales. Célébrant cette année ses 30 ans d’existence, ENB continue ses efforts éducatifs et caresse plusieurs projets d’avenir, dont la création d’aires protégées, ainsi que la conservation et la protection des milieux naturels. Bon 30e anniversaire!



La Ville de Boucherville tient à féliciter tous les candidats honorés et à les remercier chaleureusement pour leur généreuse implication.