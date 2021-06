La population invitée à ralentir dans les rues de Contrecœur

La Ville de Contrecœur a donné le coup d’envoi aujourd’hui à sa campagne de sensibilisation « Ralentissez! Protégeons nos enfants » visant à rendre ses rues plus sécuritaires. Elle invite ses citoyennes et citoyens à participer à ce mouvement collectif en affichant une pancarte tout l’été sur leurs terrains avant pour exprimer leur appui à cette campagne et leurs préoccupations face aux enjeux de sécurité routière dans les différents secteurs de la ville.



Les conductrices et conducteurs seront invités au cours des prochaines semaines à revoir leurs habitudes de conduite et donc à ralentir dans les rues de Contrecœur pour protéger les enfants, les familles et l’ensemble de la communauté. Rappelons que Contrecœur a reçu son accréditation « Municipalité amie des enfants » en 2019. Celle-ci engage la municipalité à réunir les conditions favorables à la sécurité, à la qualité de vie et à la santé des enfants de sa collectivité.



Au moyen de cette campagne, la municipalité met en place une nouvelle mesure pour augmenter la vigilance de la population et sécuriser les espaces de jeux des enfants près de ses parcs, ses écoles, ses garderies ainsi que dans ses rues.



« Nous voulons par l’entremise de cette action de sensibilisation contribuer auprès de nos familles à la pratique d’activités sportives dans nos parcs et dans les rues de nos quartiers qui sont des lieux de rassemblement pour toute la population. Ces occasions permettent à nos citoyennes et citoyens de socialiser et de mieux connaître leur voisinage. Nous souhaitons votre implication citoyenne dans la transmission de ce message; que la protection de nos enfants est une priorité et que cela se concrétise par le respect du Code de la sécurité routière sur notre territoire. Contrecoeur favorise le bien-être des enfants, les saines habitudes de vie et le bon voisinage. Participez à cette campagne et contribuez à améliorer la sécurité dans les rues de notre belle Ville! », invite la mairesse de Contrecœur, Maud Allaire.



Pour prendre part à la campagne, les citoyens doivent remplir un formulaire en ligne, disponible jusqu’au 9 juillet, sur notre site Internet au www.ville.contrecoeur.qc.ca. Les participants pourront récupérer leurs affiches, offertes par la Ville de Contrecœur, à la mairie (5000, route Marie-Victorin) du 12 au 16 juillet. Celles-ci seront fournies avec un pieu de bois pour faciliter l’installation. Des publicités déclinées de la campagne seront aussi véhiculées sur la page Facebook de la Ville.



Dans un souci environnemental et pour renouveler la campagne au printemps 2022, nous demandons la collaboration de la communauté afin de maintenir les affiches en bonnes conditions puisque les citoyens devront les retourner en septembre prochain au terme de la campagne.



Pour plus de détails sur cette campagne de sensibilisation ou pour obtenir le formulaire d’inscription, les gens peuvent consulter notre site Internet au www.ville.contrecoeur.qc.ca.