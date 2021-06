Trois artistes reçoivent des prix Coup de chapeau de l’Ordre du mérite de la Ville de Boucherville

Lors de la séance publique du 14 juin dernier, le conseil municipal a remis non pas un, mais bien trois prix Coup de chapeau à des résidants dont les réalisations ont contribué au rayonnement de la communauté. M. Jamil Assoum, Mme Isabelle Fortier et M. Éric Sévigny se sont vu remettre cet honneur.



Jamil Assoum

M. Assoum (connu sous son nom d’artiste J.A.M) a été couronné grand gagnant de la première émission de compétition de rap québécois, soit La fin des faibles. Le rappeur bouchervillois de 22 ans s’est démarqué lors de la dernière épreuve où il devait improviser sur trois pièces instrumentales. C’est ce qui lui a permis de remporter les honneurs. J.A.M a également fait un passage remarqué au Festival de la chanson de Granby en 2019.



Isabelle Fortier

Mme Fortier est l’instigatrice de la ruche d’art La Page Blanche de Boucherville. Ayant œuvré dans le milieu des arts technologiques et de la création et étant très engagée dans la communauté, la création de ce groupe de partage était naturelle. La Page Blanche est un tremplin permettant à Mme Fortier de démocratiser l’art et d’y offrir une pratique ouverte à tous. En plus de ce projet, cette artiste s’investit dans le réseau des ruches d’art, dans un projet de ruche d’art thérapeutique et dans un projet de recherches sur l’art thérapie sociale.



Éric Sévigny

M. Sévigny, artiste-peintre, se démarque particulièrement avec ses toiles réunissant ses deux passions, soit l’art et le sport. C’est cela qui lui vaut la reconnaissance de ses pairs et qui fait de lui un artiste de grand talent. Il s’est vu confié la réalisation de la toile commémorative soulignant le 50e anniversaire de la Ligue junior majeure du Québec, dont l’une ces copies a été remise à Sidney Crosby lors du retrait de son chandail à Rimouski.



« C’est avec fierté que nous constatons à quel point les Bouchervilloises et les Bouchervilloises sont des artistes de grand talent. Ils sont passionnés et cela transparaît dans leur forme d’art personnelle à chacun d’entre eux. C’est ce qui leur permet de se démarquer dans notre communauté. », mentionne Mme Jacqueline Boubane, conseillère municipale et porte-parole de l’Ordre du mérite de la Ville de Boucherville.