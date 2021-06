La Ville de Sainte-Julie invite les citoyens à célébrer la fête nationale

La Ville de Sainte-Julie invite les citoyens à participer aux festivités organisées les 23 et 24 juin pour célébrer la fête nationale dans le respect des consignes sanitaires.

Hommage au drapeau et discours patriotiques

Le 23 juin à 19 h, la mairesse ainsi que les conseillers municipaux feront le traditionnel discours patriotique sur la page Facebook de la Ville.

Ateliers culinaires et ateliers de bricolage

Des ateliers culinaires et de bricolage seront diffusés sur la page Facebook de la Ville le 23 et le 24 juin. Des recettes typiquement québécoises et la création des chandails thématiques y seront enseignées.

Capsule sur l’histoire du feu de la fête nationale

Une capsule vidéo destinée aux jeunes enfants sera diffusée sur la page Facebook de la Ville. Cette vidéo raconte l’histoire du feu de la fête nationale au travers de personnages enfantins. Cahier – En lisant su’l perron

Le cahier historique « En lisant su’l perron » ayant pour thématique la fête nationale sera diffusé dans les résidences pour aînés ainsi que sur le site Web de la Ville. Les citoyens pourront y lire différents textes qui les amèneront à se rappeler des souvenirs des fêtes nationales du passé.

La fête nationale débarque chez vous!

Le 23 juin, de 18 h à 22 h et le 24 juin, de 13 h à 22 h, des chansonniers feront des spectacles privés d’une durée d’environ 30 minutes dans la cour des citoyens. Pour courir la chance de remporter une visite d’un chansonnier, les Julievillois devaient envoyer une courte vidéo expliquant pourquoi ils méritaient qu’un musicien vienne célébrer la fête nationale chez eux.

Rallye à vélo

Les citoyens sont invités à sillonner à vélo le trajet de 10 km du côté nord de la ville du parcours énergie le 24 juin de 9 h à 13 h. Pour l’occasion, le parcours sera animé avec des énigmes et des animations ambulantes.



(Source : Ville de Sainte-Julie)