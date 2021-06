Investissement de 2,7 M$ chez MSB de Boucherville

MSB, une entreprise de Boucherville spécialisée en aviation d’affaires, annonce un investissement de 2,7 M$ et la création de 15 postes afin de moderniser ses activités et bonifier son offre.

MSB compte améliorer la productivité de ses services et développer une nouvelle gamme de produits à l’aide de nouvelles technologies manufacturières innovantes. Avec cet investissement, MSB se positionne très favorablement comme fournisseur de composants d’intérieurs d’aéronefs pour le marché des avions d’affaires qui sont déjà en service.

L’entreprise entend se doter de technologies qui lui permettront d’accélérer l’entretien et la modernisation des appareils déjà en service, et ce, dans un délai raisonnable.

« Les activités en aviation d’affaires semblent reprendre plus rapidement que celles de l’aviation globale, ce qui nous incite à bonifier notre offre de services. Nous cherchons à appuyer avec efficacité nos clients qui souhaitent moderniser la cabine de leur avion déjà en service », a déclaré Mario Sévigny, cofondateur et vice-président exécutif, Groupe MSB.

« Notre usine de Boucherville est la plaque tournante de nos activités manufacturières en Amérique du Nord et nous sommes très heureux de continuer d’investir au Québec. »

Cette expansion est réalisée à l’aide d’un prêt de 1,5 M$ accordé par le gouvernement du Québec via le programme ESSOR, géré par Investissement Québec, et d’une contribution remboursable de 500 000 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC).