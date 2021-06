Consultation en ligne sur le nouveau réseau d’autobus dans l’agglomération de Longueuil

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) soumet aux citoyens de l’agglomération ses propositions pour le nouveau réseau de transport en commun grâce à la mise en ligne d’une plateforme de consultation.

Cette nouvelle étape de consultation vise à confirmer que la révision du réseau d’autobus proposée par le RTL répond davantage aux priorités et aux besoins exprimés par les citoyens.

Inspiré des commentaires formulés par les clients dans la précédente phase de consultation, le RTL présente une nouvelle ossature du réseau d’autobus, et donne l’occasion aux citoyens de s’exprimer sur cette proposition. Dans un esprit d’écoute et de transparence, les commentaires recueillis permettront de finaliser la planification du nouveau réseau.

« Au cours de la dernière année, les équipes du RTL se sont affairées à consolider l’ensemble de l’information que les citoyens nous ont partagée dans le cadre des premières séances de consultation publique pour repenser le réseau de transport en commun dans l’agglomération. Le RTL s’était engagé à poursuivre le dialogue tout au long du processus et à la présente étape, nous souhaitons, par la mise en ligne de la plateforme, valider que les différents scénarios que nous proposons répondent aux besoins exprimés lors de la première phase de consultation. Nous sommes impatients de recueillir les commentaires de la population et espérons qu’ils participeront en grand nombre », a exprimé Jonathan Tabarah, président du conseil d’administration du RTL.

Pour participer à la consultation et s’exprimer sur la vision du nouveau réseau d’autobus, les citoyens ont jusqu’au 30 septembre 2021 pour se rendre sur la plateforme en ligne, accessible en tout temps, au consultationrtl.ca.

Le citoyen au cœur de notre réseau

Rappelons qu’en 2018-2019, le RTL a tenu neuf soirées de consultation publique sur l’ensemble du territoire de l’agglomération et a mis en ligne un sondage offrant la possibilité à tous les citoyens d’être écoutés, même s’ils ne pouvaient pas se déplacer à l’une de ces soirées de consultation. Au total, ce sont près de 1700 personnes qui ont participé à la démarche.

Ces soirées de consultation ont guidé l’élaboration du nouveau réseau et ont amené à définir quatre axes d’intervention prioritaires desquels découle chacune des solutions proposées. Ces axes sont l’intégration réussie au REM, une plus grande flexibilité quant aux heures de déplacement, une desserte bonifiée des pôles commerciaux, industriels et des nouveaux quartiers, ainsi que des liens plus faciles entre les villes de l’agglomération.

Les prochaines étapes

À la fin de l’été 2021, le RTL tiendra informés les citoyens du bilan de cette consultation en ligne ainsi que de prochaines étapes. Les experts du RTL peaufineront les scénarios de desserte et comptent dévoiler le nouveau réseau aux citoyens de l’agglomération dès les premiers mois de l’année 2022. Les améliorations seront implantées de manière graduelle, avec l’objectif d’offrir un service efficace, tout en gardant en tête que plusieurs de ces améliorations sont intimement liées à la mise en service du REM.