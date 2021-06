Fifi cherche une nouvelle famille

Jessica sa famille d’accueil nous dit de Fifi: « C’est une belle minette qui gagne à être découverte. Elle est douce, gentille et affectueuse. Il faut vraiment y aller à son rythme et ne pas forcer les choses. Dès qu’on gagne sa confiance, on constate une belle évolution.»

Fifi est une jolie chatte de 7 ans. Elle est un peu timide et craintive en ce moment. Elle se laisse flatter, mais n’apprécie pas encore ce contact. Elle aura besoin d’un environnement calme et d’humains patients qui lui laisseront pleinement le temps de s’habituer à son nouvel environnement et à sa nouvelle famille. Saurez-vous gagner la clef de son cœur?