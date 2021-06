École secondaire De Mortagne : tapis rouge et défilé dans les rues pour les finissants

Les finissants de l’école secondaire De Mortagne, à Boucherville, n’auront pas de bal, mais ils pourront quand même célébrer cette fin d’étape de leur vie, un peu comme l’a fait la cohorte de 2020.

Les 486 finissants seront en effet accueillis le vendredi 25 juin prochain dès 14h45. Invités à être vêtus de tenues de bal ou de ville, ils pourront fouler le tapis rouge avant de se diriger vers un local décoré où ils recevront leur album des finissants. Ils auront un cocktail dinatoire, une collation des grades, une prise de photo officielle en toge et quelques surprises. Le tout se déroulera en classe bulle.

Par la suite, les élèves retourneront joindre leurs parents pour le lancer du mortier dans le stationnement de l’école. À partir de 19h, ils pourront ensuite défiler en voiture dans les rues de Boucherville, accompagnés de la plateforme DJ mobile.

Les citoyens sont invités à célébrer la fin des études des finissants. Notez que des entraves à la circulation sont à prévoir à proximité de l’école et dans certaines rues de la ville, particulièrement de 14h45 à 16h, et de 18h45 à 19h30.

À noter que l’école secondaire De Mortagne organise un événement différent pour souligner la fin des classes des élèves afin de respecter les règles de la santé publique. Avec autant de finissants, il n’y a pas de possibilité d’organiser un bal pendant l’été.