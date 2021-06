Longueuil : un homme est arrêté pour des infractions de nature sexuelle

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil a procédé, le 17 juin en matinée, à l’arrestation de Maxime Éthier, 25 ans, de Longueuil, relativement à des infractions d’ordre sexuel sur de jeunes femmes.



À ce jour sept plaintes ont été formellement déposées contre Maxime Éthier entre 2019 et 2021 au service des enquêtes du SPAL ainsi qu’au SPVM quant à des infractions d’ordre sexuel sur de jeunes femmes âgées entre 18 et 25 ans.



Puisque plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée. Il s’agit d’une structure de commandement unifié au sein de laquelle les services de police québécois travaillent en partenariat afin d’identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation. Cette coordination provinciale permet donc une mise en commun des ressources policières et vise à mieux protéger les victimes.



Des éléments d’enquête nous portent à croire que le suspect aurait pu faire d’autres victimes. Les enquêteurs du SPAL demandent à toute personne détenant de l’information sur cet individu de composer le (450) 463-7211. Toutes les informations transmises seront traitées par un enquêteur de façon confidentielle.



Numéro d’événement : LGM-190918-093