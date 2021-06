Un nouveau coffre à outils dans l’agglomération pour plus d’inclusion sociale

La Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil (CDC AL) propose depuis la semaine dernière un outil en ligne « Approches inclusives et transversales » qui est en fait un coffre à outils de transformation sociale.

Les approches inclusives et transversales ont pour but de soutenir dans le développement de projets, l’adaptation des activités et des pratiques au sein des organismes communautaires ou des Tables de concertation et de développer des réflexes et une culture partagée de l’inclusion. Le tout dans l’objectif de renforcer la capacité collective à lutter contre les inégalités sociales.

« Le coffre à outils propose une panoplie d’approches issues du milieu communautaire de l’agglomération de Longueuil qui permettra le partage, le développement de pratiques encore plus inclusives dans nos milieux », milieux », précise Aurélie Condrain-Morel, présidente de la CDC AL.

Les personnes intéressées peuvent découvrir le potentiel du coffre et de l’inclusion en visitant le https://www.cdcal.org/outils/approches-inclusives-et-transversales-coffre/. L’outil est disponible en différents formats pour favoriser son utilisation et son appropriation par le milieu.

La Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil (CDC AL) est un regroupement multisectoriel d’organismes communautaires ayant comme mission d’assurer, de favoriser, de soutenir et de renforcer le développement communautaire sur son territoire dans une perspective d’inclusion sociale et de lutte à la pauvreté. La CDC AL réunit 91 membres sur le territoire de l’agglomération de Longueuil, incluant la ville de Boucherville.