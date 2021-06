Culture C: Histoire et tradition au menu!

Êtes-vous de ceux qui se sont mis à la cuisine et au pain pendant la pandémie ? La programmation estivale de Culture C tombe à point : exposition, spectacles, contes, dégustations et autres activités sont au menu !



EXPOSITION MAKUSHAN–LE FESTIN



Du 24 juin au 29 août, en collaboration avec La Maison amérindienne, Culture C présente l’exposition MAKUSHAN–le festin,du renommé peintre ethnographe André Michel qui fête cette année ses 50 ans de carrière à mieux faire connaître les Autochtones. Pour créer cette exposition, il a fouillé dans sa « réserve » personnelle d’œuvres d’art pour retrouver des dessins croqués sur le vif à l’époque où il partageait la vie des Innus en forêt.



« Nous sommes très chanceux de pouvoir accueillir, chez nous pendant tout l’été, les œuvres de ce peintre et ethnographe renommé au Québec et en Europe. J’invite nos citoyens et les gens des environs à visiter l’exposition Makushan – le festin qui présente la culture autochtone et ses traditions. La Ville de Contrecœur souhaite soutenir le milieu artistique et les organismes culturels tout en mettant en avant-plan son identité et son histoire. Nous avons d’ailleurs lancé une politique culturelle récemment afin de mettre en place des actions visant à améliorer nos infrastructures de loisir et rendre davantage accessible la culture auprès de toutes nos citoyennes et nos citoyens. Cette exposition est une activité intéressante pour toute la famille et vous permettra de plonger dans une autre époque grâce au talent de l’artiste. », souligne Mme Maud Allaire, mairesse de Contrecœur.



Témoignage d’un mode de vie traditionnel qui s’estompe avec le temps, les œuvres de l’exposition seront complétées par une sélection d’objets de cuisine et de panneaux d’interprétation.



Pour la majorité des Premières Nations du Nord-Est, lemot « Makushan »signifie « la fête, le festin ». C’est pourquoi Culture C a souhaité y faire honneur en y ajoutant une programmation d’activité festive ! Plusieurs activités seront offertes en collaboration avec La Maison amérindienne et la Bibliothèque de Contrecœur : heure du conte autour du feu, dégustations, ateliers créatifs… Consultez régulièrement la page Facebook de Culture C ou le site web www.culturec.net pour tous les détails.



JOURNÉE DES MOULINS :QUEL BON VENT VOUS AMÈNE



Le 26 juin, le moulin banal Chaput lance sa saison estivale avec une journée familiale remplie d’histoires et de cerfs-volants. Amenez votre pique-nique !



RENDEZ-VOUS AU PARC CARTIER-RICHARD



Tous les dimanches d’août, à 13 h 30, au parc Cartier-Richard, Culture C propose sa traditionnelle série de spectacles.



Le 1er août, retrouvez en famille les aventures rocambolesques de Don Quichotte avec le Théâtre 450.

Le 8 août, dansez sur les rythmes rétro du rock’n’roll avec Alkatraz.

Le 15 août, ce sera tout en douceur avec Veronica Rönkös (violoncelle) et Denis Doucet (clarinette) de l’Orchestre symphonique de Longueuil qui interpréteront chansons françaises et grands compositeurs.

Le 22 août, on replonge dans les classiques d’Offenbach avec le groupe Bulldozer.

Le 29 août (exceptionnellement, à 15 h 30), avec l’artiste Sophia Bel, on célèbre les ados avec un party de fin d’été en collaboration avec la Maison des jeunes de Contrecœur.



ARTISTES, MANIFESTEZ-VOUS ! :3 OCCASIONS DE SE FAIRE CONNAÎTRE



Enfin, Culture C veut voir et entendre les artistes d’ici ! À l’appel de candidature pour le Programme d’achat d’œuvres d’art déjà lancé par la Ville de Contrecœur viendront s’ajouter un appel de projet pour la programmation 2022 de Culture C ainsi qu’un appel de dossier pour renouveler la boutique L’Écu d’étoffe. Restez à l’affût sur les plateformes de Culture C pour tous les détails qui seront dévoilés au cours de l’été.



Du 24 juin au 29 août, la Maison Lenoblet-du-Plessis (4752 route Marie-Victorin) est ouverte tous les jours de 10h à 17h alors que le Moulin banal Chaput (6070 route Marie-Victorin) l’est tous les samedis de 10h à 17h.



Culture C a pour mission de réaliser, animer et développer une offre culturelle axée sur la démocratisation, la participation universelle et la médiation culturelle.