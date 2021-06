Varennes revalorise un brise-glace avec une murale de l’artiste Pierre Morin

Dans le cadre du projet de reconditionnement des brise-glace en lien avec une entente de développement culturel du gouvernement du Québec, la Ville poursuit ses efforts dans la mise en valeur de ces témoins de notre histoire locale.



La murale représente les embâcles qui se formaient à l’époque, lors de crues printanières avant l’ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent. Au cours de la dernière année, le Service des travaux publics a procédé à la réfection du brise-glace et y a enduit un élastomère doublé d’un puissant anti-graffitis.



« Peu de citoyens connaissent les raisons de la présence de ses piliers de béton au bord de notre fleuve et bien qu’il fût commun de les retrouver dans les municipalités bordant le Saint-Laurent, peu de ces piliers existent encore. Ce pan de notre histoire sera peint par l’artiste varennois de grand talent Pierre Morin et devient par la même occasion, un magnifique leg artistique pour le 350e anniversaire de la Ville », a déclaré Martin Damphousse, maire de Varennes