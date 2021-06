La bibliothèque de Sainte-Julie offre une programmation estivale variée pour les jeunes

La bibliothèque de Sainte-Julie présente une fois de plus une programmation variée pour les jeunes de 3 ans et plus durant la période estivale. Les inscriptions aux activités débuteront le 19 juin. Elles sont toutes gratuites, mais la majorité exigent une inscription. Les activités pourront avoir lieu en ligne ou à la bibliothèque selon les restrictions sanitaires alors en vigueur.



Club de lecture d’été et mini-club à la bibliothèque de Sainte-Julie

Pour susciter ou entretenir l’amour des livres chez les jeunes, le Club de lecture d’été est là pour ça! Le choix des livres est libre. Une grande fête sera organisée à la fin de l’été pour ceux et celles qui auront atteint leur objectif. Inscription du 19 juin au 2 août au comptoir de l’aide au lecteur.



Nouvelles activités cet été



Les enfants passionnés par la nature et ses mystères peuvent s’inscrire à « Création d’herbier ». Pour explorer la création littéraire et le dessin, « Invente et dessine une histoire » plongera les jeunes dans l’imaginaire. Les petits acteurs en herbe se glisseront dans la peau d’un personnage et s’amuseront à interpréter un texte avec « Lire à haute voix ». Des bricolages scientifiques sur les thèmes Maître du jeu, Les jouets optiques et Sur les berges du Saint-Laurent seront offerts dans Les ateliers du jeudi .



Pour les artistes en devenir



L’activité Bricoler, inventer, s’amuser! propose des bricolages étonnants. Pour les amateurs de science, de cuisine et de surprises, les activités spéciales du vendredi et les recettes et expériences scientifiques s’organiseront selon les goûts des participants.



Activités dans les parcs



Aux heures du conte du mercredi, de belles histoires seront racontées pour le plus grand plaisir des jeunes. L’escouade du livre suggère des livres et des bricolages sous la tente pour les promeneurs.



Explorer le Médialab



Les ateliers découvertes du Médialab du samedi permettra notamment de démarrer un balado, personnaliser un chandail, explorer la création avec Scratch et fabriquer des bijoux.



Les horaires et les informations relatives au public cible se trouvent sur le site de la ville de Sainte-Julie au ville.sainte-julie.qc.ca.