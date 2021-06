Émile Jomphe honoré par la Fondation de l’athlète d’excellence

Le joueur de volleyball Émile Jomphe est récipiendaire d’une bourse de 2000 $ de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ).

L’athlète de Boucherville âgé de 17 ans est médaillé d’argent avec son équipe du club de Lynx dans un Grand Prix de l’Association de volleyball de l’Ontario à l’hiver 2020 avant l’arrêt des tournois en raison de la pandémie.

Étudiant à l’école secondaire De Mortagne en 5e secondaire au programme Sport-études, il a maintenu une moyenne scolaire de 90 % à la première étape.

Émile étudiera en sciences de la nature et à l’université dans le but de travailler dans le domaine de la biologie, idéalement comme océanographe. Le volleyeur rêve de jouer chez les professionnels, mais à court terme, il veut évoluer pour une équipe de division 1 au collégial.

Depuis sa création en 1985, la FAEQ a octroyé pas moins de 18 millions de dollars en bourses, représentant 6000 bourses individuelles à 3000 boursiers différents. La FAEQ offre non seulement un soutien financier aux étudiants-athlètes du Québec, mais également des services d’accompagnement en termes d’orientation scolaire, de conciliation du sport et des études, de stages en entreprise, etc.