Un nouveau podcast de motivation avec des personnalités inspirantes

Le Julievillois Pascal Déry a lancé récemment un nouveau podcast de motivation offrant des conversations avec des personnalités inspirantes sur toutes les plateformes audio (Spotify, Apple, Google, etc. https://senseisays.link/subscribe), incluant une version vidéo sur YouTube (https://senseisays.link/youtube). Le Sensei Says Podcast propose des entrevues hebdomadaires qui ont comme objectif l’optimisation de son développement personnel, tirant trois leçons pertinentes de chaque entretien inspirant. Vous pouvez entendre la « bande-annonce » du podcast sur: https://youtu.be/EJ9OJUXrFUI Pour Pascal Déry, il s’agit du point culminant de trois ans de préparation, incluant une tournée du Canada en entier et de l’Ouest américain afin de rencontrer des gens d’exception qui seront des premiers épisodes. À titre d’exemple, les premiers invités sont Rob Barger, survivant d’une des courses d’aventure les plus extrêmes de la planète, la Death Race; Dr. Don Vaughn, neuroscientifique de UCLA spécialisé en neuroplasticité; Mark Pattinson, ancien joueur de la NFL qui vient tout récemment de gravir l’Everest; le groupe musical allemand Rammstein; des combattants de la UFC, etc. Plusieurs extraits sont déjà disponibles sur ses réseaux sociaux (Twitter/FB/IG: @senseisayspod). L’événement marque également le retour de Pascal Déry dans le domaine radiophonique, car il y a 10 ans, son émission « Le Terrain de Jeux de Pascal » – anciennement sur Radio Énergie à Québec – était diffusé sur XM Radio Satellite, jusqu’à la fusion avec Sirius qui avait éliminé cette programmation à l’époque.