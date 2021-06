De nouveaux terrains de pickleball à Boucherville

Les amateurs étaient heureux de jouer pour une première fois, le 7 juin dernier, sur les huit nouveaux terrains de pickleball. Ces derniers ont été aménagés à l’intérieur de la surface des terrains de tennis récemment revampés au parc Pierre-Laporte, à Boucherville.

Les joueurs ont maintenant à leur disposition 19 terrains de pickleball sur le territoire de Boucherville. Mais, ils n’auront eu que quelques jours seulement pour profiter de ces terrains tout neufs, car cet été, ceux-ci seront complètement dédiés au tennis, principalement aux camps estivaux. Ils seront accessibles de nouveau aux joueurs de pickleball dès le retour en classe des jeunes en septembre.

Durant la période estivale, les parties seront disputées sur les autres terrains aménagés, soit sur la patinoire du parc Pierre-Laporte et dans la cour de l’école De Mortagne.

Le Club de pickleball de Boucherville fondé en 2015 compte maintenant 215 membres, mais afin de respecter les mesures sanitaires, seulement 110 peuvent présentement jouer.

En raison du vieillissement de la population et de l’engouement pour cette activité pratiquée majoritairement par des personnes à la retraite, les responsables du club appréhendent une hausse significative des inscriptions au cours des prochaines années.

« Nous sommes très heureux que de nouveaux terrains soient mis à notre disposition, mais on aimerait vraiment avoir dans un futur proche des terrains complètement dédiés au pickleball, comme c’est le cas dans plusieurs villes », a mentionné Jean-Pierre St-Onge, président du club.