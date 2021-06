Coup d’envoi au plus important projet immobilier de l’histoire de Longueuil: 1600 condominiums près de la station de métro

Le coup d’envoi du plus important projet immobilier de l’histoire de Longueuil a été donné mardi dernier. Devimco Immobilier a en effet procédé au lancement des travaux de la première des deux tours du futur complexe « Sir Charles Condominiums », qui constitue la première phase de son vaste projet multifonctionnel dans le secteur du centre-ville et de la station de métro Longueuil – Université-de-Sherbrooke.

Évalué à près de 800 M$, l’ensemble du projet de type TOD (« Transit Oriented Développent ») comprendra notamment la construction de 1 612 unités de logement.

Sa superficie totale sera de 1,6 million de pieds carrés. À terme, Sir Charles Condominiums sera constitué de deux tours qui auront des basilaires commerciaux. Elles seront érigées sur une portion du stationnement P2, non loin de la Place Charles-Lemoyne. La première proposera 336 unités sur 25 étages. Une piscine et un spa nordique intérieur seront aménagés sur le toit offrant une vue imprenable sur le pont Jacques-Cartier et les Cantons-de-l’Est.

Dans une étape ultérieure, Devimco Immobilier procédera à la construction de deux autres tours qui surplomberont un vaste basilaire au-dessus de l’actuelle station de métro, qui est l’une des plus achalandées du réseau de la Société de transport de Montréal.

« Les deux sites de notre projet permettront de créer une véritable synergie entre les différentes composantes pour y élaborer un milieu de vie de qualité supérieure pour les futurs résidents, travailleurs et visiteurs. Il s’agit d’un secteur hautement stratégique en matière de transport collectif et de mobilité. Avec le terminus intermodal, la station de métro et le projet du REM ou du tramway, notre projet sera situé au cœur du plus grand TOD au Québec », a rappelé Serge Goulet, président de Devimco Immobilier.

Pour la mairesse de Longueuil, madame Sylvie Parent, « le lancement de ce projet d’envergure permet de faire un pas de géant au développement du centre-ville de Longueuil.

Les deux tours du projet Sir Charles s’inspireront du caractère urbain de quartiers comme Brooklyn et le Meatpacking District de New York. Au niveau de la rue, un basilaire minéralisé intégrant la brique rappelle cette architecture éclectique à l’âme chaleureuse. En hauteur, la première tour sera de verre et de métal et adoptera une signature emblématique, tout en se faisant discrète pour dégager l’expérience piétonne.

Pour les adeptes de télétravail, Sir Charles proposera trois configurations ingénieuses de bureau à domicile, là aussi une tendance très actuelle.