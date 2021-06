120 policiers démantèlent un réseau de cocaïne et crack

Dans le cadre du projet Métaphore, le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) effectue actuellement onze perquisitions en matière de stupéfiants dans plusieurs résidences et commerces situés à Boucherville, Longueuil ( soit les arrondissements de Saint-Hubert et Lemoyne), Varennes et Verchères.

Plus de 120 policiers du SPAL, en collaboration avec la Sûreté du Québec, la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, le Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu et le Service de police de Laval, participent à cette vaste opération.

L’enquête a débuté au mois de mars à la suite d’une information du public concernant une organisation criminelle effectuant le trafic de cocaïne et de crack sur la Rive-Sud.

Les policiers sont à la recherche de preuves et aucune arrestation n’est prévue aujourd’hui. Toutefois, selon les éléments recueillis, ces perquisitions pourront éventuellement mener à des arrestations.

Toute personne détenant de l’information sur des activités criminelles commises sur le territoire du SPAL peut contacter la ligne Info-Azimut de façon anonyme au 450-646-8500. Pour tout crime en cours, composez le 911.