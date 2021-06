La Ville de Varennes présente sa toute nouvelle Politique inclusive

Dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées, le conseil municipal a adopté le 7 juin une toute nouvelle Politique inclusive, réaffirmant sa position en matière d’accessibilité universelle. Depuis plusieurs années, les services municipaux travaillent avec les ressources du milieu pour mettre en place des moyens favorisant l’inclusion des personnes ayant des limitations fonctionnelles. Avec cette politique inclusive, la Ville innove en jouant un rôle croissant en matière d’intégration et d’inclusion en tenant compte de la diversité qui enrichit la communauté : les nouveaux arrivants, les personnes âgées, les parents, les personnes en situation de handicap, les jeunes et les gens de toutes nationalités.



« À Varennes, nous avons à cœur les besoins et le bien-être tous nos citoyens. Chaque année, nous nous appliquons à mettre en œuvre des projets permettant aux résidents, peu importe leurs capacités et leurs limitations fonctionnelles, d’accéder facilement aux services municipaux, aux espaces publics ou aux loisirs. Avec cette politique, nous confirmons notre engagement à poursuivre nos actions sur le territoire », a déclaré la maire Martin Damphousse.



Dans les dernières années, de nombreuses améliorations ont été réalisées en matière d’accessibilité universelle notamment dans les installations sportives et centre communautaire, tels que l’installation de rampes d’accès, de portes automatiques, d’ascenseur, de salles de toilettes et de vestiaires adaptés. Grâce au réaménagement des piscines, pataugeoires, aires de jeux, Varennes répond aux critères d’accessibilité universelle, tout comme par l’ajout d’espaces de stationnement réservés et de débarcadères sur le territoire.



« L’accessibilité universelle est un concept d’inclusion sociale, qui fait en sorte que tout citoyen, sans discrimination sur son état de santé physique ou mental, sans jugement sur l’âge, l’orientation, le sexe, la nationalité, puisse vivre en communauté de façon autonome. Il s’agit de la meilleure stratégie pour déconstruire les préjugés et vivre en harmonie », conclut la conseillère municipale responsable de ce projet, Brigitte Collin.