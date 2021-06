L’art de rue envahit le Centre urbain de Boucherville

Après une année difficile tant pour les commerces, les restaurateurs que pour la population, le Centre urbain de Boucherville a voulu mettre de la couleur dans le quartier. L’art urbain s’est ainsi joyeusement installé durant la fin de semaine des 5 et 6 juin derniers. Une dizaine d’artistes ont peint des œuvres de grand format sur les rues et les trottoirs. Elles apportent de la gaieté, égaient les yeux et font sourire les passants.

Cette initiative a reçu un accueil très positif du public. Le centre urbain avait retenu les services de l’artiste réputé Roadsworth, Peter Gibson de son vrai nom, qui a participé à la sélection et la supervision des artistes.

Le projet d’art collaboratif de peintures sur rue grand format a été réalisé à titre d’essai, mais il est fort à parier qu’il sera répété l’an prochain. Il offre une expérience branchée et vivante, et il a aussi permis à de jeunes artistes de s’exprimer.