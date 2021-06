Le début d’une nouvelle aventure pour la Pharmacie Jean-Philippe Lambert!

Pour la Pharmacie Jean-Philippe Lambert, affiliée au groupe Familiprix, le 10 juin 2021 représente le début d’une nouvelle aventure! Comme pour un grand voyage, les préparatifs ont débuté il y a déjà quelques mois. Nous avons tout d’abord identifié notre destination, soit dans ce cas-ci notre vision d’entreprise. Ainsi, nous souhaitons œuvrer avec le souci de constamment nous dépasser pour offrir une pratique innovante et empreinte de rigueur qui cible l’excellence afin de faire une différence positive dans le quotidien de nos clients et partenaires.

Pour ce faire, la route que nous emprunterons, c’est-à-dire la mission de l’entreprise, consistera à mettre nos compétences, nos différentes expériences et notre dévouement au service de nos clients et de nos partenaires, pour assurer un accompagnement et une collaboration du plus haut niveau, contribuant ainsi à l’atteinte de nos objectifs communs. Toute l’équipe de la pharmacie Jean-Philippe Lambert, affiliée à Familiprix, a d’ores et déjà entrepris son cheminement sur cette voie avec un engagement digne de mention. Notre équipe chevronnée est fébrile et se sent prête à vous accueillir et vous offrir le meilleur d’elle-même afin que votre expérience à la pharmacie soit à la hauteur de vos attentes.

C’est avec une grande fierté que nous vous convions à nous rendre visite et faire de Familiprix et la Pharmacie Jean-Philippe Lambert votre destination santé à Sainte-Julie.

Au plaisir de vous rencontrer!

Jean-Philippe Lambert, Pharmacien propriétaire