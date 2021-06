La Ville de Sainte-Julie nomme une nouvelle directrice des communications et relations avec les citoyens

La Ville de Sainte-Julie annonce la nomination de Mme Julie Martin au poste de directrice du Service des communications et relations avec les citoyens. Il s’agit d’une promotion puisqu’elle occupait depuis 2014 les fonctions de coordonnatrice de ce service.



« Mme Martin a la Ville de Sainte-Julie et ses citoyens tatoués sur le coeur. Elle s’est démarquée par son dynamisme, sa créativité, sa vivacité d’esprit et son dévouement pour les citoyens. Ses nombreuses réalisations et son attitude exemplaire démontrent qu’elle a le profil et les compétences nécessaires pour assumer ces fonctions stratégiques », commente le directeur général de la Ville de Sainte-Julie, M. Pierre Bernardin.



Mme Julie Martin succède ainsi à Mme Mélanie Brisson qui a été nommée directrice générale adjointe de la Ville l’année dernière. Détentrice d’un baccalauréat en communication, Mme Martin cumule plus de 16 ans d’expérience dans le domaine au sein de différentes organisations publiques.



Le Service des communications et des relations avec les citoyens de la Ville de Sainte-Julie, tel que son nom l’indique, regroupe les équipes dédiées au service à la clientèle ainsi qu’aux communications internes et externes. Il s’est démarqué dans la dernière décennie par la réalisation de nombreux projets dont l’implantation des panneaux d’affichage électronique, l’ajout de divers services en ligne, le virage de la Ville sur les réseaux sociaux, l’actualisation du site Web municipal, la mise sur pied d’un service d’alertes par courriel ou message texte et l’amélioration de l’expérience client, entre autres.