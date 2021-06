Bach et Piazzolla à l’honneur ce week-end!

Ce programme entremêle la musique de deux génies qui, séparés par le temps et l’espace, ont su ouvrir de nouvelles voies et inspirer les générations futures de musiciens et compositeurs. Stick&Bow, marimba et violoncelle, avec Jonathan Goldman au bandonéon et Juan Miguel Hernández à l’alto.

Pour assister à ces concerts

Les billets sont en vente au prix de 32 $ (taxes et frais de service inclus) : festivalclassica.com/billets-passeports Concerts en webdiffusion

Tous les concerts feront également l’objet d’une webdiffusion, du 26 juin au 11 juillet 2021, accessible aux donateurs de la première campagne de sociofinancement du Festival. Pour contribuer à la campagne et accéder à cette webdiffusion : festivalclassica.com/musicalement-solidaire. À propos du Festival

Fondé en 2011, le Festival Classica s’est donné comme mission de promouvoir un espace public qui provoque la rencontre entre la musique classique au sens large, les artistes, la relève musicale et la population, tout en priorisant l’embauche prépondérante d’artistes québécois et canadiens. Sa vision est de déployer un événement international, reconnu et incontournable, qui procure une expérience unique en musique classique par le biais du concert vivant et numérique.