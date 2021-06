Une demande de financement à la CMM pour le projet d’acquisition des lots au Domaine des Hauts-Bois

Voici un compte-rendu de l’assemblée du 8 juin dernier et diffusée sur la page Facebook de Sainte-Julie.

• La Ville a déposé à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) une demande de financement pour le projet d’acquisition des lots situés dans la dernière phase du projet de développement Domaine des Hauts-Bois dans le cadre du Programme d’aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la Trame verte et bleue sur le territoire métropolitain, phase 2. Elle signifie aussi à la CMM qu’elle s’engage à assumer un suivi de conservation à des fins écologiques des espaces boisés du terrain visé par le projet par des mesures appropriées.

• Le conseil a demandé à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, de mettre en œuvre les mesures suivantes : instaurer des mesures d’urgence au 1er juillet 2021; lancer rapidement un vaste chantier québécois pluriannuel pour réhabiliter et construire des logements sociaux, communautaires et privés abordables qui permettront d’augmenter l’offre; mieux encadrer le marché locatif privé.

• La Municipalité a donné son appui à la déclaration d’engagement Unis pour le climat qui rappelle notamment le rôle de premier plan des municipalités dans la lutte et l’adaptation aux changements climatiques.

• Les élus appuient la demande de reconnaissance aux fins d’exemption de taxes municipales déposée par L’Envolée, centre d’action bénévole Sainte-Julie à la Commission municipale du Québec, pour l’immeuble du 693, montée Sainte-Julie.

• La Ville a autorisé la signature d’une promesse d’achat à intervenir avec La Fabrique de la Paroisse de Sainte-Julie pour l’acquisition du 550, boulevard Saint-Joseph.

• Le conseil a adopté la Politique horticole de la Ville de Sainte-Julie, étant donné que la Municipalité adhère aux principes du développement durable et qu’elle tient aussi à promouvoir auprès de ses citoyens de meilleures pratiques environnementales.

• Les élus ont accepté la signature du formulaire de demande de financement dans le cadre du programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés 2021-2022 du ministère de la Santé et des Services sociaux et a nommé la conseillère Nicole Marchand à titre d’élue responsable du dossier Aînés.

Travaux et règlements

• Le conseil a accordé le contrat concernant les travaux de réaménagement du parc Desrochers, incluant le terrain de baseball, à la compagnie Senterre Entrepreneur Général pour 1 819 650 $, taxes comprises, incluant la réserve pour imprévus, le tout conditionnellement à l’entrée en vigueur du règlement d’emprunt 1260.

• La Ville a autorisé une dépense supplémentaire de 250 092 $ pour le contrat concernant les travaux de remplacement et de gainage des conduites d’aqueduc et la réfection de la chaussée sur les rues D’Auteuil et Charles-De Longueuil, ainsi que les travaux de gainage d’aqueduc pour la montée Sainte-Julie. Cette entente avait été adjugée à la compagnie Les Entreprises Michaudville, ce qui porte la valeur totale du contrat R-1267 à 1 646 442 $, toutes taxes comprises.

• Les élus ont autorisé la signature de la convention de location à intervenir entre Rogers communications et la Ville pour la location du site situé au 2123, rue Darwin d’une durée initiale de cinq ans, du 1er septembre 2021 au 31 août 2026, avec prolongation automatique pour trois périodes supplémentaires de cinq ans chacune.

• La Municipalité a accepté de réserver un montant de 4 635 144 $ de l’excédent de fonctionnement non affecté pour les réserves suivantes : immobilisations, 3 500 000 $; asphaltage, 700 000 $; élections, 50 000 $; pandémie COVID-19, 385 144 $.

• Le conseil a modifié le Règlement 1174 afin d’augmenter le montant de l’emprunt à 2 530 000 $ pour payer le coût des travaux de réaménagement de la cour et d’agrandissement des ateliers municipaux; d’installation d’une unité de climatisation à la Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent; de pose de débitmètres et accessoires pour le réseau d’aqueduc ainsi que les frais contingents.