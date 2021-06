Une clinique de dépistage à Boucherville

Une clinique de dépistage de la COVID-19 est établie à Boucherville depuis le 24 mai. Elle est située au 141, boulevard de Mortagne. Il s’agit d’une clinique avec rendez-vous ouverte tous les jours de la semaine. Pour prendre rendez-vous, il faut composer le 1 877 644-4545 ou en ligne au cv19.quebec.ca.

77 % des adultes vaccinés en Montérégie-Est

Par ailleurs, l’opération de vaccination contre la COVID-19 se poursuit rondement sur le territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est alors que 77 % des adultes ont désormais reçu au moins une première dose de vaccin. Même si la vaccination en milieu scolaire ne commencera que la semaine prochaine, plusieurs jeunes de 12 à 17 ans n’ont pas attendu le début de cette opération si bien que près de 22 % d’entre eux ont aussi reçu une première dose. Jusqu’à maintenant, plus de 347 000 doses ont été administrées sur le territoire et plusieurs plages horaires sont encore disponibles au cours des prochains jours.