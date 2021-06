Féminicide de Lisette Corbeil: réaction de la Ville et la mairesse de Contrecoeur

En raison des récents événements concernant une ancienne employée municipale, la Ville et la mairesse de Contrecœur ont exprimé leurs sympathies à la famille.



Message de la Ville



Toute la Ville de Contrecoeur et le conseil municipal sont habités aujourd’hui par un profond sentiment d’incompréhension et de tristesse. La vague de violence qui sévit envers les femmes est criante de détresse et notre municipalité est concernée. La victime est une ancienne employée aimée qui a fait sa place dans le secteur économique, un milieu à prévalence masculin. Comme gouvernement de proximité, nous allons agir pour éviter de tels drames et travaillerons de concert avec les ressources locales et les acteurs du milieu. Toutes nos pensées accompagnent la famille dans ces moments difficiles.



Message de la mairesse de Contrecœur



« Je suis très ébranlée, choquée et atterrée d’apprendre qu’un énième féminicide vient se produire. C’est une tragédie sans nom. Il est insupportable de savoir que de nombreuses femmes vivent dans l’ombre des contextes de violence et il est plus qu’urgent d’adresser cet enjeu de société. C’est inacceptable : trop de femmes paient de leur vie. Nous devons agir collectivement pour ça cesse.



La victime est une citoyenne de Contrecœur et une ancienne employée de la Ville connue, reconnue et appréciée de tous. C’est atroce de savoir qu’elle a perdu la vie dans de telles conditions de violence menant à la mort. Je dénonce haut et fort toutes formes de violence, de dénigrement, d’intimidation psychologique et physique faites aux femmes. J’ai à cœur l’émancipation de toutes les femmes et cette violence qui nous entoure est un écueil. J’offre personnellement toutes mes sympathies à la famille et aux proches dans cette épreuve qui me bouleverse profondément. »



Maud Allaire, mairesse de la Ville de Contrecoeur