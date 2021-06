Les marchés publics de Boucherville sont de nouveau ouverts

Les marchés publics de Boucherville ont repris leurs activités estivales. Ainsi, les marchés situés au 1020, rue Lionel-Daunais et au 640, rue De Montbrun, près de la route 132 sont ouverts 7 jours sur 7, et ce, jusqu’au 15 octobre.

Acheter des produits de chez nous

Les Bouchervillois sont invités à manger et à encourager local. En achetant des produits de chez nous et en soutenant nos maraîchers et producteurs, ils contribuent à l’économie d’ici, profitent d’une alimentation plus saine et participent à la diversité de la production locale.

Les samedis gourmands

En plus des maraîchers locaux qui sont présents en tout temps, des producteurs et des commerçants agroalimentaires de la région seront sur place pour faire découvrir leurs produits, tous les samedis, à compter du 19 juin jusqu’au 25 septembre de 10 h à 16 h.

COVID-19

Notons que les activités d’animation généralement présentées lors des samedis gourmands n’auront pas lieu encore une fois cette année en raison de la pandémie. Les citoyens sont priés de continuer à respecter les mesures sanitaires de base lors de leurs visites aux marchés.

Renseignements : boucherville.ca/marches

(Source : Ville de Boucherville)