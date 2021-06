Un million $ à Letenda pour développer des autobus 100 % zéro émission

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon, a annoncé il y a quelques jours l’octroi d’une subvention de 1 million $ à l’entreprise Letenda de Longueuil, qui développe une nouvelle génération d’autobus 100 % zéro émission et adapté aux conditions hivernales, l’ElectripMD.

À cette occasion, Nicolas Letendre, président fondateur de Letenda, a tenu à souligner le discernement du gouvernement du Québec, qui soutient ainsi un projet innovant de véhicules de transport collectif entièrement électriques et particulièrement efficaces.

Ce projet met à profit des forces uniques à l’industrie québécoise, à savoir l’aluminium, l’énergie électrique et l’initiative entrepreneuriale. « Nous sommes fiers de cette reconnaissance qui permettra de participer à l’effort québécois en matière de mobilité durable, tout en créant des emplois à haute valeur ajoutée au Québec », a ajouté M. Letendre.

Letenda comprend que le gouvernement mise sur des technologies vertes afin de relancer l’économie. « Notre autobus zéro émission Electrip, prêt en 2022, obtient la poussée nécessaire pour nous permettre de contribuer à une relance verte et prospère », a conclu M. Letendre.